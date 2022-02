Retransmission en direct de l’Opéra National de Bordeaux « Monstres et créatures » à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Retransmission en direct de l'Opéra National de Bordeaux « Monstres et créatures » à la Micro-Folie, 18 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

2022-03-18

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme… hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Les partitions fameuses signées John Williams, Philippe Sarde, Howard Shore, Georges Auric, Jerry Goldsmith entre autres s'enchaînent ranimant dans l'esprit de chacun les scènes inoubliables du grand écran. Dirigé par le chef et compositeur espagnol Diego Navarro, spécialiste du répertoire cinématographique, ce concert célèbre la musique de film et la fait partager — ce qui est exceptionnel ! — en live, avec le son irremplaçable d'un orchestre symphonique.

