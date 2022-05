Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Canne – Cinéma EDEN Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Canne – Cinéma EDEN Monségur, 17 mai 2022, Monségur. Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Canne – Cinéma EDEN Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

2022-05-17 19:15:00 – 2022-05-17 00:00:00 Cinéma 7 Rue Porte du Dropt

Monségur Gironde 5.5 EUR Pour honorer la 75è édition du festival de Canne, le cinéma Eden de Monségur vous propose de suivre en direct la célèbre cérémonie d’ouverture du festival ,suivi de la projection en avant première du film Coupez! de Michel Hazanavicius avec Romain Duris. L’opportunité d’être comme sur la croisette mais avec vos proches dans votre cinéma local. Pour honorer la 75è édition du festival de Canne, le cinéma Eden de Monségur vous propose de suivre en direct la célèbre cérémonie d’ouverture du festival ,suivi de la projection en avant première du film Coupez! de Michel Hazanavicius avec Romain Duris. L’opportunité d’être comme sur la croisette mais avec vos proches dans votre cinéma local. +33 5 56 71 95 58 Pour honorer la 75è édition du festival de Canne, le cinéma Eden de Monségur vous propose de suivre en direct la célèbre cérémonie d’ouverture du festival ,suivi de la projection en avant première du film Coupez! de Michel Hazanavicius avec Romain Duris. L’opportunité d’être comme sur la croisette mais avec vos proches dans votre cinéma local. festival de Cannes

Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Ville Monségur lieuville Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Canne – Cinéma EDEN Monségur 2022-05-17 was last modified: by Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Canne – Cinéma EDEN Monségur Monségur 17 mai 2022 Gironde Monségur

Monségur Gironde