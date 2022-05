Retransmission en différé : la Traviata, 12 mai 2022, .

Retransmission en différé : la Traviata

2022-05-12 19:45:00 – 2022-05-12 22:45:00

En différé du Royal Opera House

Synopsis :

Paris au 19e siècle est une ville de contrastes: glamour et superficialité, amour et désir, vie et mort. La courtisane Violetta chante certaines des arias les plus acclamées de Verdi, parmi lesquelles la joyeuse “Sempre libera”, lors de ses rendez-vous poignants et passionnés avec Alfredo Germont. La production de Richard Eyre pour le Royal Opera a récemment célébré 25 années sur la scène du Royal Opera House et revient cette année avec la star renommée de l’opéra Pretty Yende dans le rôle de Violetta.

