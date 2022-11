RETRANSMISSION ÉCRAN GÉANT

RETRANSMISSION ÉCRAN GÉANT, 26 novembre 2022, . RETRANSMISSION ÉCRAN GÉANT



2022-11-26 – 2022-11-26 Retransmission sur écran géant du match de la Coupe du Monde France Danemark organisé par la Salle Des Jeunes de Magalas à partir de 16h30 à la salle de la Convivialité. Retransmission sur écran géant du match de la Coupe du Monde France Danemark organisé par la Salle Des Jeunes de Magalas à partir de 16h30 à la salle de la Convivialité. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville