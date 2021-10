Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Rigoletto Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Rigoletto Biarritz, 12 février 2022, Biarritz. Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Rigoletto 2022-02-12 19:00:00 – 2022-02-12 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Lors d’un bal costumé, le bouffon Rigoletto humilie des invités victimes des manœuvres du duc de Mantoue, séducteur sans vergogne. Pour lui faire payer ses moqueries, les ennemis de Rigoletto entreprennent de capturer sa fille Gilda, qu’ils pensent être sa maîtresse. Quand le bouffon réalise avoir été la cible d’un mauvais tour, il décide de se venger avec l’aide du brigand Sparafucile.

Tiré de la célèbre pièce de Victor Hugo, Le Roi s’amuse, Rigoletto a contribué à faire de Verdi une référence incontournable de l’opéra. Le Met accueille une nouvelle production de cette impitoyable tragédie, situant l’action dans une Europe des années 20 à l’ambiance feutrée et Art déco, qui porte le baryton Quinn Kelsey à la tête de la distribution dans l’imposant rôle-titre.

Durée : 3h26

Version : VOSTFR

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Ville Biarritz lieuville 43.47951#-1.55808