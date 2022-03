Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Hamlet Biarritz, 4 juin 2022, Biarritz.

Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Hamlet Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-06-04 – 2022-06-04 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision du spectre de son père qui lui révèle les circonstances de sa mort : il a été assassiné et réclame vengeance.

Totalement inédit au cinéma et sur la scène new-yorkaise, le chef-d’œuvre contemporain du compositeur Brett Dean, unanimement salué par la critique, rend honneur au célébrissime drame de Shakespeare à travers une partition riche et pleine de force. Être au cinéma pour cette dernière représentation de la saison s’impose !

Durée : 3h34

Version : VOSTFR

Compositeur : Brett DEAN

+33 5 59 22 44 66

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

