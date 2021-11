Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Eurydice Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Eurydice Biarritz, 4 décembre 2021, Biarritz. Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Eurydice Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2021-12-04 – 2021-12-04 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Retransmission en direct du MetOpera de New York. « L'ancien mythe grec d'Orphée, qui tente d'exploiter le pouvoir de la musique pour sauver sa bien-aimée Eurydice des enfers, inspire les compositeurs depuis les débuts de l'opéra. Le compositeur américain en plein essor Matthew Aucoin porte désormais cette tradition au XXIe siècle avec une nouvelle interprétation captivante de l'histoire »(operaonline). Yannick Nézet-Séguin dirige la soprano Erin Morley, accompagnée sur scène du baryton Joshua Hopkins et du contre-ténor Jakub Józef Orliński. Durée : 3h05. Opéra en anglais sous-titré en français. Tarifs (hors frais de location) : 25€/17 € – Gratuit jusqu'à 18 ans. +33 5 59 22 44 66

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

