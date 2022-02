Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Don Carlos Biarritz, 26 mars 2022, Biarritz.

Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Don Carlos Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-03-26 – 2022-03-26 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l’espoir d’un mariage d’amour est vite enterré : Elisabeth doit épouser Philippe II, roi d’Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d’Elisabeth, Don Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il s’oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d’entretenir une liaison avec Elisabeth.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme !

Durée : 5h14

Version : VOSTFR

Compositeur : Giuseppe VERDI

Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l’espoir d’un mariage d’amour est vite enterré : Elisabeth doit épouser Philippe II, roi d’Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d’Elisabeth, Don Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il s’oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d’entretenir une liaison avec Elisabeth.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme !

Durée : 5h14

Version : VOSTFR

Compositeur : Giuseppe VERDI

+33 5 59 22 44 66

Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l’espoir d’un mariage d’amour est vite enterré : Elisabeth doit épouser Philippe II, roi d’Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d’Elisabeth, Don Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il s’oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d’entretenir une liaison avec Elisabeth.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme !

Durée : 5h14

Version : VOSTFR

Compositeur : Giuseppe VERDI

met biarritz

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2021-11-08 par