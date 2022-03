Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Ariane à Naxos Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Retransmission du Metropolitan Opera de New York – Ariane à Naxos Biarritz, 12 mars 2022, Biarritz. Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

2022-03-12

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Une somptueuse soirée est donnée à Vienne par un riche bourgeois. Au programme : un opéra inédit, à l’issue duquel sera présentée une comédie en guise de divertissement suivi d’un feu d’artifice. À la dernière minute, il est décidé que l’opéra et la comédie se joueront en même temps.

Cette œuvre singulière de Richard Strauss offre une judicieuse mise en abyme qui révèle la richesse de l’opéra comme forme d’art. L’exaltante soprano Lise Davidsen fait ses débuts au Met dans le rôle d’Ariane, l’héroïne mythologique abandonnée sur son île, dirigée par la cheffe Marek Janowski.

Durée : 3h04

Version : VOSTFR

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

