Retransmission des JO – Tokyo s'invite aux jardins du Musée de la Chaussure 2021-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-23 23:30:00 23:30:00 Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Venez assister à la retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo.

Au programme shows de breakdance, de footstyle et autres surprises en soirée…

Stands et animations pour petits et grands !

Bar et restauration sur place. contact@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 51 https://www.ville-romans.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

