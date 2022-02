Retransmission des épreuves Jeux Olympiques Pékin 2022 Courchevel Courchevel Catégories d’évènement: Courchevel

Savoie

Retransmission des épreuves Jeux Olympiques Pékin 2022 Ineos Club House 83 rue Park City Courchevel

2022-02-16 06:45:00

Courchevel Savoie

Courchevel Savoie Tous avec Alexis !

Suivez les performances d’Alexis Pinturault aux JO de Pékin grâce aux retransmissions sur écran géant en direct à l’Ineos Club House à Courchevel 1850.

Epreuve Slalom Ski Alpin Hommes

Boissons chaudes et viennoiseries sont offertes. Ineos Club House 83 rue Park City Courchevel

