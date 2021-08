Le Cheylard Le Cheylard Ardèche, Le Cheylard Retransmission de l ‘Opéra de Lyon : “Le Coq d’Or” Le Cheylard Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Retransmission de l 'Opéra de Lyon : "Le Coq d'Or" 2021-08-25 – 2021-08-25 Salle de la Chapelle 4B rue St Joseph

Le Cheylard Ardêche

Le Cheylard Ardêche Le Cheylard ” Le Coq d’or de Nikolai Rimski- Korsakov” : cet opéra revisite la tradition de l ‘opéra russe et s’ouvre à la musique orientale.

Sur grand écran.

Pass sanitaire obligatoire. +33 4 75 29 07 10 http://www.ville-lecheylard.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

