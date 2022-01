Retransmission biathlon sur grand écran – JO Pékin 2022 Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux EUR 0 0 Retransmission de certaines épreuves de Biathlon des Jeux Olympiques de Pékin 2022 (sprint, poursuite et Mass-star) sur grand écran à la Sittelle à Saint Laurent à 10h les 12, 13 et 18 février 2022.

Ensemble, venez soutenir Quentin Fillon Maillet, l’enfant du Pays Grandvallier !

ALLEZ QUENTIN !!!!! Pass vaccinal obligatoire

Organisé par le Ski club du Grandvaux et la commune de Saint Laurent. Saint-Laurent-en-Grandvaux

