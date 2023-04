Retraites : réformer mais comment ? Bibliothèque Drouot, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Conférence-débat animée par Thomas Coutrot et Bernard Friot. Un temps de dédicaces vous sera proposé à l’issue de la rencontre.

L’année 2023 marque l’avènement d’une nouvelle réforme des retraites. Pour le sociologue et économiste Bernard Friot, les réformes successives mettent en cause la pension comme salaire inaliénable rendant possible un travail libre, alors qu’il faudrait au contraire étendre à tous les majeurs le salaire comme droit politique exprimant la maîtrise de la production par les citoyens. A l’heure de la montée de l’individualisme et du management par les chiffres, l’économiste et statisticien Thomas Coutrot s’attache quant à lui à repenser nos modes d’organisation du travail et plébiscite la participation des salariés, invités à repenser ensemble le contenu et la finalité de leurs activités professionnelles. Car au-delà de la modernisation de notre système de retraites, c’est bien la question du sens du travail qui a secoué ces derniers mois notre vie publique.

Thomas Coutrot est statisticien, économiste et militant associatif. Après avoir dirigé de 2003 à 2022 le département Conditions de Travail et Santé à la Dares (Ministère du Travail), il est aujourd’hui chercheur associé à l’Ires (Institut de recherches économiques et sociales). Ses recherches et interventions portent sur les liens entre travail, santé et démocratie. Il co-anime les Ateliers Travail et Démocratie. Il publie en 2022 Redonner du sens au travail aux éditions du Seuil.

Bernard Friot est économiste et sociologue du travail et professeur émérite à l’Université Paris Nanterre. Ses recherches lui ont permis de théoriser le « salaire à vie » avec l’association d’éducation populaire Réseau Salariat. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le travail, dont le très récent Prenons le pouvoir sur nos retraites (La Dispute, 2023).

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

Sécu Artistes Auteurs