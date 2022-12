RETRAITES D’UN JOUR Félines-Minervois, 14 janvier 2023, Félines-Minervois .

Ce cycle est composé de 4 retraites d’un jour, et se clôture par une retraite de 3 jours. Chaque thème sera mis en regard des autres thèmes du cycle, mais sera abordable et aura tout son sens en lui-même. Vous pouvez donc vous inscrire au cycle complet, ou juste aux retraites qui abordent un thème qui vous inspire.

Les Retraites d’un Jour de Dharma Nature installent et consolident notre pratique de méditation. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la méditation, c’est l’occasion d’en recevoir une présentation solide et non dogmatique. Et pour ceux d’entre vous qui ont déjà une pratique régulière, ces retraites sont pensées pour venir vous soutenir, vous permettre d’aller plus en profondeur. Nous nous attellerons à améliorer notre concentration, à installer la pleine conscience, à intégrer la conscience de l’impermanence, à reconnaître la conscience elle-même, coeur de notre existence. Et nous finirons en beauté, avec une retraite de trois jours, sur le thème de la confiance. Nous ne nous contenterons pas de faire cela seulement en méditation, pendant nos retraites, nous verrons aussi pourquoi, et surtout comment intégrer ces réalisations dans notre quotidien, grâce à des intentions précises qui vous seront proposées après chaque retraite.

Thèmes

1) La concentration

2) La pleine conscience

3) La philosophie de l’impermanence.

4) La conscience, le cœur de notre existence

5) Une retraite de trois jours, avec pour thème : La confiance.

L’essentiel de la méditation : solidifier nos bases

