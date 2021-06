Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Retraites de couples. « Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Mc 6,31) Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

** »Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Mc 6,31)** 12/06/2021 – 10:00 à 13/06/2021 – 17:00 Redécouvrirla prière en couple, voir la providence de Dieu dans nos épreuves et nos joies, oser la confiance aujourd’hui. Prédicateur: Frère Sébastien Marie Tél.: 0344478605 Inscriptions : [https://www.stjean-troussures.fr/retraites-de-couples,venez-a-ecart-et-reposez-vous-un-peu-mc-6-31-,2712,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/retraites-de-couples,venez-a-ecart-et-reposez-vous-un-peu-mc-6-31-,2712,e.html)

Redécouvrirla prière en couple, voir la providence de Dieu dans nos épreuves et nos joies, oser la confiance aujourd’hui. Avec Frère Sébastien Marie Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

