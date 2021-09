Retraite Yoga & Résilience Yoga Searcher Hossegor, 4 novembre 2021, Bénesse-Maremne.

Retraite Yoga & Résilience

du jeudi 4 novembre au dimanche 7 novembre à Yoga Searcher Hossegor

Je suis Hélène CARQUE, proffesseure de yoga et sophrologue. Je vous propose durant ces 4 jours des pratiques rythmées par la lune et le soleil, un yoga adapté au féminin pour venir dans la douceur mais dans la profondeur se (re)connecter à votre corps pour créer de l’espace. La résilience est une thématique qui m’est chère, car elle m’a permis de transformer ma souffrance en force de vie en me reconnectant à la puissance de mon féminin. Avec mes outils que sont la sophrologie, le yin yoga et le son vibratoire, je vous emmène en voyage pour découvrir cette femme rayonnante que vous êtes. Avec Emilie GROSSARDT, nous développons depuis plus de 15 ans cette sororité qui nous offre la possibilité de partager lors de cette retraite, nos parcours de vie mais surtout les enseignements et vous guider vers des outils qui vont vous donner la possibilité de vous libérer et devenir la femme que vous aimeriez être. Emilie vous guidera à travers les constellations familiales et avec des ateliers de libération de votre féminin. Elle est également formée à la méditation pleine conscience, et proposera quelques outils pour vous donner la possibilité de révéler votre part de lumière et rayonner. L’alliance de nos 2 énergies fusionneront pendant cette retraite pour vous ouvrir la voix de la résilience. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner sur votre chemin. Les journées commenceront avec un yoga pour éveiller notre corps puis les se poursuivront en fonction d’un programme qui suivra les énergies du groupe. Le plus possible en contact avec les éléments de la nature et au plus près de l’ouverture de notre coeur. Des ateliers viendront ponctueer les journées, ainsi que des phases de temps libre pour vous permettre de profiter des belles installations et vous ressourcer à votre rythme.

Hébergement + Repas + Yoga : 590€

Pendant ce séjour, vous serez accompagné par 2 femmes qui ont à cœur de vous faire découvrir leurs pratiques vers la résilience.

Yoga Searcher Hossegor 164 Chemin de Pouchucq, 40230 Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T17:00:00 2021-11-04T21:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T22:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T21:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T14:00:00