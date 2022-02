Retraite Théologique et spirituelle avec saint Irénée, docteur de l’unité Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Catégories d’évènement: Hérault

« Se laisser unifier à l’école de saint Irénée, docteur de l’unité » ——————————————————————– ### Retraite théologique et spirituelle Du dim. 24 avril (20h) au ven. 29 avril (14h) **Prédicateur : Fr Elie Ayroulet, fsj** Le Pape François vient de reconnaître saint Irénée (v. 140-202), 2ème évêque de Lyon, comme docteur de l’Eglise avec le titre de docteur de l’unité. Amoureux des Ecritures et fidèle à la Tradition venue des Apôtres, avec lui nous touchons presque la tunique de Jésus. Nous vous proposons, durant cette retraite, un parcours spirituel sur les pas du saint docteur. Vous aurez l’opportunité non seulement d’approfondir sa pensée mais aussi de vous laisser façonner par la pédagogie spirituelle, à la fois dynamique et unitive, sous-jacente à ses écrits. [Frère Elie Ayroulet](https://www.ucly.fr/saint-irenee-une-vision-unitive-et-dynamique/) est [moine de saint Joseph](https://fsj.fr), patrologue et spécialiste d’Irénée. Coordinateur et premier rédacteur de la _positio_ en vue de la cause de doctorat d’Irénée de Lyon. Infos et inscriptions : [[https://bit.ly/IrénéeFSJ2022](https://bit.ly/IrénéeFSJ2022)](https://bit.ly/IrénéeFSJ2022)

mont-rouge@fsj.fr

« Se laisser unifier à l'école de saint Irénée, docteur de l'unité » Saint-Joseph de Mont-Rouge 20 rue du Château d'Eau 34480 Puimisson

