Lisieux Calvados Retraite spirituelle avec les frères Carmes de Lisieux.

En parcourant les Derniers Entretiens, nous laisserons Thérèse nous parler de sa relation à la Vierge Marie, et de sa dévotion mariale.

Nous prendrons comme fil conducteur sa poésie : “Pourquoi je t’aime Ô Marie (PN 54) qui est tout imprégnée de l’Écriture sainte;

reservation@therese-de-lisieux.com +33 2 31 48 55 10 https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenement/retraite-prier-et-contempler-marie-avec-therese/

