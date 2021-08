Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Retraite spirituelle: “Nous proclamons, nous, un Messie crucifié!”(1 Co 1,23), avec Fr. François-Xavier Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Retraite spirituelle: “Nous proclamons, nous, un Messie crucifié!”(1 Co 1,23), avec Fr. François-Xavier Troussures – Notre-Dame de Cana, 14 avril 2022, Troussures. Retraite spirituelle: “Nous proclamons, nous, un Messie crucifié!”(1 Co 1,23), avec Fr. François-Xavier

du jeudi 14 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

**Goûtez la richesse de Ses mystères au gré des fêtes liturgiques!** _**”Nous proclamons, nous, un Messie crucifié!”(1 Co 1,23)**_ [https://www.stjean-troussures.fr/retraites-du-temps-liturgique,nous-proclamons-nous-un-messie-crucifie-1-co-1-23-,3128,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/retraites-du-temps-liturgique,nous-proclamons-nous-un-messie-crucifie-1-co-1-23-,3128,e.html) 14/04/2022 – 10:45 > 17/04/2022 – 16:30 Comprendre la foi et l’espérance de chacun des acteurs du drame pascal pour éclairer notre propre vie de l’Evangile et célébrer le mystère de la foi. Prédicateur: Père François-Xavier, Prieur Général de la Congrégation des Frères de Saint-Jean

Sur inscription

Comprendre la foi et l’espérance de chacun des acteurs du drame pascal pour éclairer notre propre vie de l’Evangile et célébrer le mystère de la foi. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T11:00:00;2022-04-17T16:30:00 2022-04-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures