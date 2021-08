Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Retraite spirituelle avec Fr. Marie-Geoffroy Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Retraite spirituelle avec Fr. Marie-Geoffroy Troussures – Notre-Dame de Cana, 9 avril 2022, Troussures. Retraite spirituelle avec Fr. Marie-Geoffroy

du samedi 9 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

**L’action de Dieu dans le monde et dans nos vies** [https://www.stjean-troussures.fr/retraites-spirituelles,l-action-de-dieu-dans-le-monde-et-dans-nos-vies,3127,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/retraites-spirituelles,l-action-de-dieu-dans-le-monde-et-dans-nos-vies,3127,e.html) 09/04/2022 – 10:00 > 10/04/2022 – 17:00 Face à un monde bouleversé par le mal, où Dieu semble être le grand absent, comment comprendre la volonté divine? Comment dirige-t-Il la vie des croyants? Quelle est la part de notre liberté et de notre prière dans sa volonté?. Prédicateur: Frère Geoffroy-Marie

Sur inscription

L’action de Dieu dans le monde et dans nos vies Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T10:30:00;2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures