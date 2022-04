RETRAITE SLOW TIME La Salvetat-sur-Agout, 26 mai 2022, La Salvetat-sur-Agout.

RETRAITE SLOW TIME La Salvetat-sur-Agout

2022-05-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

La Salvetat-sur-Agout Hérault

Week end Slow Time c’est une bulle de bien-être, de lâcher prise et de détente pour déconnecter du quotidien et renouer avec les énergies de la nature, les vibrations de l’univers. pour pratiquer vos loisirs préférés :Pour vous détendre, Jacuzzi, Sauna siestes et apéro aux CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc.

Avec Anne-Sophie des Cabanes d’Hestia et Anaïs Paroli de ô Pilate & Co

Retraite SLOW TIME : Yoga & Soins énergétiques en pleine nature, Pour vous détendre, Jacuzzi, Sauna siestes et apéro aux CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc.

hello@cabanes-hestia.com +33 7 86 43 61 96

Les Cabanes d’Hestia

La Salvetat-sur-Agout

