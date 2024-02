Retraite (re)connexion, sur le bassin d’Arcachon La Teste-de-Buch, samedi 13 avril 2024.

Retraite (re)connexion, sur le bassin d’Arcachon La Teste-de-Buch Gironde

Une semaine sur le Bassin d’Arcachon pour vous reconnecter à vous !

Reprenez contact avec votre corps, libérez votre esprit et retrouvez votre nature profonde en vous éloignant du tumulte du quotidien. Durant cette retraite au sein d’un environnement naturel et apaisant, vous découvrirez des outils pour pouvoir gérer en autonomie votre stress quotidien. Le cycle complet Bathysmed® sera pratiqué au Stade Nautique de La Teste de Buch, et l’initiation aux techniques de respirologie, en plein air.

Aucune expérience en plongée nécessaire * Ouvert à tous * .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-19

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine plongee.sbe@gmail.com

