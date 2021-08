Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Retraite pour les couples fiancés (ou ceux qui sont en chemin) Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Retraite pour les couples fiancés (ou ceux qui sont en chemin) Troussures – Notre-Dame de Cana, 11 juin 2022, Troussures. Retraite pour les couples fiancés (ou ceux qui sont en chemin)

du samedi 11 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

**Pour les couples fiancés (ou ceux qui sont en chemin)** [https://www.stjean-troussures.fr/session-pour-fiances,pour-les-couples-fiances-ou-ceux-qui-sont-en-chemin-,3120,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/session-pour-fiances,pour-les-couples-fiances-ou-ceux-qui-sont-en-chemin-,3120,e.html) 11/06/2022 – 10:00 > 12/06/2022 – 16:30 “Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Est-ce bien lui, est-ce bien elle? Des clefs pour discerner. Découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté de l’amour humain et chrétien. Comment s’aimer et s’engager pour un amour durable toute une vie ? Comment s’accueillir dans nos différences ? Qu’apporte le sacrement de mariage ? Prédicateur: Frère Yann-Dominique Frais de réservation/personne : 30.00 €

Sur inscription

Session-retraite pour les couples de fiancés ou en chemin vers les fiançailles, avec Frère Yann-Dominique Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T10:30:00;2022-06-12T16:30:00 2022-06-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures