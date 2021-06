Retraite pour les couples fiancés (ou ceux qui sont en chemin), avec Frère Yann-Dominique Troussures – Notre-Dame de Cana, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Troussures.

11-12 septembre 2021 ** » Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? « ** Des clefs pour discerner. Découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté de l’amour humain et chrétien. Comment s’aimer et s’engager pour un amour durable toute une vie ? Comment s’accueillir dans nos différences ? Qu’apporte le sacrement de mariage ? Se préparer à vivre le sacrement du mariage dans une meilleure connaissance de soi, de l’autre et de l’amour infini de Dieu Un temps de préparation dans la prière et le silence pour approfondir la connaissance du «nouvel amour» donné par le Christ en vue de recevoir le sacrement du mariage. Des repères de discernement humain et spirituel sont proposés aux fiancés, ainsi qu’à ceux qui sont en chemin en vue d’approfondir leur engagement. **Modalités :** Temps d’enseignement, de partage en couple, de prière, de rencontre avec le Père prédicateur pour ceux qui le désirent. Certains moments de silence sont demandés pour aider à l’intériorisation. L’hébergement est en chambre individuelle. Pour en savoir plus sur le déroulement des 2 jours, voir notre site. Inscriptions : [https://www.stjean-troussures.fr/session-pour-fiances,pour-les-couples-fiances-ou-ceux-qui-sont-en-chemin-,2706,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/session-pour-fiances,pour-les-couples-fiances-ou-ceux-qui-sont-en-chemin-,2706,e.html) Tél.: 0344478605

