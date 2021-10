Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Retraite pour hommes Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Retraite pour hommes Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 28 janvier 2022, Cotignac. Retraite pour hommes

du vendredi 28 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### Deux jours de prière et de partage fraternel pour se ressourcer auprès de Notre-Dame de Grâces et de Saint Joseph. Bien sûr que l’homme a encore sa place dans ce monde, et quelle place ! Encore faut-il que nous prenions le temps d’y réfléchir et de prier pour pouvoir la tenir fièrement, et porter du fruit, là où nous sommes. Ne venez pas seuls ! Si un frère a besoin d’une telle retraite, pour être remis en piste, n’hésitez pas ! _Programme détaillé à venir…_ **Inscriptions :** foyer@nd-de-graces.com Adam, où es-tu? Trouver sa place d’homme, d’époux, de frère, d’ami… Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac