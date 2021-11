Corbara Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara, Haute-Corse Retraite – Noël Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Haute-Corse

Retraite – Noël Corbara-Couvent Saint Dominique, 22 décembre 2021, Corbara. Retraite – Noël

du mercredi 22 décembre au lundi 27 décembre à Corbara-Couvent Saint Dominique

Du mercredi 22 décembre au lundi 27 décembre au Couvent Saint Dominique de Corbara. **Thème: “Il est venu, il reviendra, il est là”.** Prédicateur: Père Marie Élie

Sur inscription

Thème : “Il est venu, il reviendra, il est là” Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T23:59:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T23:59:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T23:59:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corbara, Haute-Corse Autres Lieu Corbara-Couvent Saint Dominique Adresse 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Ville Corbara lieuville Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara