L’Esprit et la Loi —————— **Prédicateur :** fr. Dominique-Joseph **Dates** : du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet 2022 Chaque année, vivez une **retraite spirituelle dans l’Esprit de la Sainte Famille à Nazareth** : un temps pour renouveler les relations familiales auprès de Jésus, entre Marie et Joseph. Entrez dans le rythme de la liturgie monastique, prenez le temps de vivre en famille, partagez la Parole avec vos enfants, suivez les méditations spirituelles, retrouvez le goût des activités artisanales, célébrez dans la simplicité la joie d’être enfants d’un même Père. Cette année, le frère Dominique-Joseph invite à découvrir comment Marie et Joseph habitaient l’obéissance à la Loi de Dieu dans l’Esprit de liberté. **Les enfants sont pris en charge pendant les temps de méditation.**

Saint-Joseph de Mont-Rouge 20 rue du Château d'Eau 34480 Puimisson

