Retraite Méditative Silencieuse 2021-08-24 – 2021-08-27 Lieu-dit Le Pas de l'Ane Domaine au Pas de l'Ane

Mios Gironde Mios Envie d'une pause avant la rentrée ?

7 heures de pratiques quotidiennes guidées (méditation, mouvements en conscience, promenades dans la forêt…), hébergement en tipi tente ou wigwam. Pension complète (végétarienne). Envie d’une pause avant la rentrée ?

7 heures de pratiques quotidiennes guidées (méditation, mouvements en conscience, promenades dans la forêt…), hébergement en tipi tente ou wigwam. Pension complète (végétarienne). +33 6 81 71 02 47

Isabelle Prince

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Lieu-dit Le Pas de l'Ane Domaine au Pas de l'Ane Ville Mios lieuville 44.64888#-0.8989