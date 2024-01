Retraite méditative Chéniers, lundi 16 septembre 2024.

Retraite méditative Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-16

fin : 2024-09-22

La retraite méditative et silencieuse que nous proposons est inspirée de nombreuses pratiques bouddhistes pour se réaligner avec son être intérieur. Le côté silencieux peut parfois faire peur mais outre le fait que la parole est par moment libérée, elle permet d’ouvrir une autre manière de communiquer et de pouvoir pleinement s’écouter.

Le cadre de l’écolieu est tout simplement idéal pour ce type de pratique en pleine nature dans un endroit privilégié où l’on peut dire que le temps s’est arrêté. La nature verdoyante de la campagne creusoise saura accompagner vos temps de méditation et vous reconnecter à l’essentiel.

Pension Complète avec logement en dortoir : 350€

Ou

Pension complète avec logement en tente : 315€

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



