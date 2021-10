Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Retraite initiatique Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Retraite initiatique Cadenet, 6 octobre 2021, Cadenet. Retraite initiatique 2021-10-06 – 2021-10-10 Fontaine de l’Aube 11 Chemin de Lauris

Cadenet Vaucluse Cadenet Un espace-temps pour venir se poser, se reposer, se ressourcer profondément.

Une invitation à se connecter à Soi et à se relier aux Autres,

Une bulle de conscience, d’évolution, d’amour et de joie ! contact@tina-fleur.com +33 4 90 68 10 00 https://www.tina-fleur.com/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par Luberon Sud Tourisme

