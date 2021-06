Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Retraite Ignatienne Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Retraite Ignatienne

du lundi 14 juin au samedi 19 juin

du lundi 14 juin au samedi 19 juin à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Dans l’esprit des Exercices spirituels de saint Ignace, cette retraite voudrait aider chaque participant à : * rencontrer personnellement le Seigneur, * s’ouvrir davantage à son amour. * marcher de plus près à sa suite. Démarche : ———- **- En groupe :** deux rencontres par jour offrent conseils et pistes de prière personnelle selon la pédagogie ignacienne. Les journées se vivent en silence avec participation libre aux temps de prière communautaire (laudes, Eucharistie). **- Individuellement** accompagné, le retraitant rencontre quotidiennement l’un des animateurs. La proposition de la retraite invite le retraitant à regarder, à partir de sa prière, son histoire pour y déceler les lieux : – de délivrance (refus éventuels de vie, acceptation du manque d’espérance). – de libération des liens dont nous sommes victimes. – de guérison des actes, des mots, des souvenirs limitant notre liberté. Elle peut le conduire à demander une prière personnellement vécue avec les animateurs. Cette démarche vise à grandir dans la liberté par le renoncement aux liens, à choisir le Dieu de la vie en s’attachant davantage à Jésus-Christ. Journée type : ————– 7h : oraison (sf vendredi) 7h30 : laudes (sf vendredi) 8h-9h : petit-déjeuner 9h : conférence 10h15 : accompagnement 11h30 : messe du Sanctuaire 12h30 : repas 15h : conférence 16h : accompagnement 17h : vêpres 17h30 : adoration 19h30 : diner ### Spécial Jeudi : 19h : diner 20h : vêpres 20h30 : adoration 21h30 : Salve Regina ### Samedi : 14h : rangement 15h : fin

Sur inscription

Vivre une retraite dans l'esprit des exercices spirituels de saint Ignace pour rencontrer personnellement le Christ…

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac

2021-06-14T09:30:00 2021-06-14T23:59:00;2021-06-15T00:00:00 2021-06-15T23:59:00;2021-06-16T00:00:00 2021-06-16T23:59:00;2021-06-17T00:00:00 2021-06-17T23:59:00;2021-06-18T00:00:00 2021-06-18T23:59:00;2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T15:00:00

