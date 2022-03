Retraite fiancés Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 28 mai 2022, Cotignac.

Retraite fiancés

du samedi 28 mai au dimanche 29 mai à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### “Homme et femme, il les créa” Un week-end qui offre aux couples de fiancés, en complément de leur parcours vécu en paroisse, un temps privilégié de prière, de réflexion et d’échange, avant de vivre leur engagement. Outre les offices et un temps de pèlerinage, un couple “témoin” et deux prêtres accompagnent ce week-end par des temps d’enseignement, d’écoute et dialogue. Au programme : ————– ### Samedi : 10h00 : Accueil au sanctuaire – café – prière 10h30 – 11h30 : Enseignement 11h30 -12h15 : Installation 12h30 – 13h30 : Déjeuner – vaisselle 14h00 – 17h00 : Pèlerinage à Saint-Joseph du Bessillon 17h00 – 17h30 : Vêpres 18h00 – 19h00 : Témoignage – comment vivre le sacrement de mariage 19h30 – 20h30 : Dîner – vaisselle 20h30 – 22h00 : Veillée de prière ### Dimanche : _7h30 : Laudes (pour ceux qui le souhaitent)_ 08h00 – 08h30 : Petit déjeuner 09h15 – 10h15 : Enseignement 11h00- 12h00 : Messe 12h15 – 13h15 : Déjeuner 14h30 – 15h30 : Questions réponses 16h00 : bénédiction et envoi **Parlez-en autour de vous en diffusant :** ### [**L’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/03/Retraite-fiances-mai.jpg) **Inscrivez-vous en ligne en remplissant :** ### [**Le formulaire**](https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-fiances/) **** Tarifs indicatifs pour l’hébergement et les repas : Du samedi matin jusqu’au dimanche après-midi, soit 1 nuit en pension complète + 1 déjeuner dimanche : 62€ ou 55€, selon le confort (sanitaires dans la chambre, ou lavabo dans la chambre et wc/douche dans la coursive). Pour les couples le souhaitant, il reste possible de réserver dès le vendredi soir.

Un temps de prière, de réflexion et d’échange, loin du tumulte du monde, pour les couples qui se préparent au mariage.

