RETRAITE D’UN JOUR : L’ESSENTIEL DE LA MÉDITATION : SOLIDIFIER NOS BASES Vieussan, 14 janvier 2023, Vieussan.

RETRAITE D’UN JOUR : L’ESSENTIEL DE LA MÉDITATION : SOLIDIFIER NOS BASES

Vieussan Hrault

2023-01-14 08:45:00 – 2023-01-14 17:00:00

Vieussan

Hrault

Vieussan

30 EUR Ce cycle est composé de 4 retraites d’un jour, et se clôture par une retraite de 3 jours. Chaque thème sera mis en regard des autres thèmes du cycle, mais sera abordable et aura tout son sens en lui-même. Vous pouvez donc vous inscrire au cycle complet, ou juste aux retraites qui abordent un thème qui vous inspire.

C’est donc l’occasion pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore abordé la méditation de recevoir une présentation cohérente et solide d’une forme de pratique de méditation non dogmatique. Le lien entre ces différentes méditations et notre quotidien seront au centre, et chaque thème des retraites d’un jour sera aussi un sujet d’expérimentation pour le mois qui suit. Vous recevrez les enregistrements des méditations guidées en lien avec ce thème, et nous verrons ensemble comment mettre en pratique nos compréhension dans la vie de tous les jours.

Thèmes

1) La concentration – 2) La pleine conscience – 3) La philosophie de l’impermanence – 4) La conscience, le cœur de notre existence – 5) Une retraite de trois jours, avec pour thème : La confiance

Horaires : Donné à titre indicatif, sujet à changement

8h45 Accueil – 9H15 méditation – 10h00 Discours – 11H00 Méditation guidée+Questions – 12h00 Repas de midi – 13H15 Méditation – 14H00 Discours – 15H00 Méditation guidée+Questions – 16h00 Cercle final – 17h00 Départ

Ce cycle est composé de 4 retraites d’un jour, et se clôture par une retraite de 3 jours. Chaque thème sera mis en regard des autres thèmes du cycle, mais sera abordable et aura tout son sens en lui-même. Vous pouvez donc vous inscrire au cycle complet, ou juste aux retraites qui abordent un thème qui vous inspire

Vieussan

dernière mise à jour : 2022-10-04 par