### **Pour les enfants du CE1 au CM2** Cette retraite annuelle est proposée par les sœurs apostoliques de Saint-Jean à Villecroz. Pour éveiller ou intensifier leur lien personnel avec le Christ nous proposons aux enfants du diocèse de vivre une retraite au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac (83) : temps de prière, de louange, d’adoration, messe, catéchèses par tranche d’âge, balades, jeux, bricolages, veillées … Les enfants sont attendus au Foyer de la Sainte-Famille (fléchage prévu) le mercredi 20 avril entre 9h et 9h45 et seront disponibles pour repartir le vendredi 22 avril après la veillée festive où les parents sont invités. Elle commencera à 20h et se terminera à 21h15. ### [**Télécharger le tract**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/3JPJ-2022.pdf) ### [**Renseignements et inscriptions**](https://troisjourspourjesus.jimdofree.com) Sœur Claire-Aimée : [[troisjourspourjesus@gmail.com](mailto:troisjourspourjesus@gmail.com)](mailto:troisjourspourjesus@gmail.com) ### Attention, nombre de places limité !

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 1785 Chemin Notre Dame 83570 Cotignac

