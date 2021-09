Retraite des enfants Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 27 mai 2022, Pellevoisin.

Retraite des enfants

du vendredi 27 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 à Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde

Retraite pour enfants, garçons et filles âgés de 7 à 10 ans (CE1-CM2). 3 jours pour mieux aimer Jésus et Marie en priant, réfléchissant et jouant. Du vendredi 27 mai à 10h au dimanche 29 mai à 12h. Prière, catéchèse, pèlerinage, veillées, jeux et bricolages … 3 jours pour mieux aimer Jésus et Marie ! Renseignements et inscriptions : [retraitedesenfants.pellevoisin@yahoo.fr](mailto:retraitedesenfants.pellevoisin@yahoo.fr) **Renseignements et inscription :** [[retraitedesenfants.pellevoisin@yahoo.fr](mailto:retraitedesenfants.pellevoisin@yahoo.fr)](mailto:retraitedesenfants.pellevoisin@yahoo.fr)

Retraite des enfants : 3 jours pour que les enfants apprennent à mieux aimer Jésus et Marie en priant, réfléchissant et jouant avec une sœur apostolique de Saint-Jean

Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T12:00:00