Du CP au CM2 2 ÉDITIONS PAR AN : JUILLET ET TOUSSAINT Un vrai temps de retraite pour que les enfants vivent un temps privilégié avec Jésus : messe et adoration quotidiennes, temps de catéchèse, de bricolage, repas en silence mais aussi balades, jeux et veillées ! Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet 2022. Du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022. Contact : [[retraitedesenfants@stjean.com](mailto:retraitedesenfants@stjean.com)](mailto:retraitedesenfants@stjean.com) 07 67 56 81 92 Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/retraite-des-enfants/)

Sur inscription

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal



