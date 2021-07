Retraite de Yoga Paluel, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paluel.

Retraite de Yoga 2021-07-15 – 2021-07-18

Paluel Seine-Maritime Paluel

L’association Yoga Tree vous invite à la rejoindre, pour la quatrième édition de sa retraite Yoga, en Normandie.

Une partie des bénéfices de cette retraite seront reversés pour l’aide à la lutte contre le covid 19 en Inde. Le professeur de Yoga (indien) vous enseignera pendant ces quatre jours, la science du Kundalini Kriya Yoga, qui vient de la tradition du yogi Nath (Yogiraj Siddhanath), utilisant différentes pratiques : chant de mantras, tenue des postures (Asanas), techniques de respiration (Pranayama) ainsi que certaines techniques de méditation (Dharana) et de protection, qui apporteront l’harmonie dans votre corps, votre esprit et votre âme.

Vous aurez également l’occasion de vous relaxer et de profiter de massages ayurvédiques pour booster votre énergie et votre immunité.

L’association Yoga Tree vous invite à la rejoindre, pour la quatrième édition de sa retraite Yoga, en Normandie.

Une partie des bénéfices de cette retraite seront reversés pour l’aide à la lutte contre le covid 19 en Inde. Le professeur de Yoga…

contact@yogatreeretreat.com +33 6 63 03 68 34

L’association Yoga Tree vous invite à la rejoindre, pour la quatrième édition de sa retraite Yoga, en Normandie.

Une partie des bénéfices de cette retraite seront reversés pour l’aide à la lutte contre le covid 19 en Inde. Le professeur de Yoga (indien) vous enseignera pendant ces quatre jours, la science du Kundalini Kriya Yoga, qui vient de la tradition du yogi Nath (Yogiraj Siddhanath), utilisant différentes pratiques : chant de mantras, tenue des postures (Asanas), techniques de respiration (Pranayama) ainsi que certaines techniques de méditation (Dharana) et de protection, qui apporteront l’harmonie dans votre corps, votre esprit et votre âme.

Vous aurez également l’occasion de vous relaxer et de profiter de massages ayurvédiques pour booster votre énergie et votre immunité.

dernière mise à jour : 2021-07-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre