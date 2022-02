Retraite de Lectio Divina – La Sagesse, je l’ai aimée Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Catégories d’évènement: Hérault

Puimisson

Retraite de Lectio Divina – La Sagesse, je l’ai aimée Saint-Joseph de Mont-Rouge, 21 août 2022, Puimisson. Retraite de Lectio Divina – La Sagesse, je l’ai aimée

du dimanche 21 août au samedi 27 août à Saint-Joseph de Mont-Rouge

La Sagesse, « je l’ai aimée » (Sg 7,10) ————————————— **Prédicateur :** fr. Dominique Joseph, fsj **Date :** Du dimanche 21 au samedi 27 août 2022 La Sagesse communique sa vigueur à qui prend le risque de l’écouter. Elle enseigne la vraie justice, celle que les gouvernants devraient exercer. Se révélant à l’échelle du cosmos tout entier, la Sagesse est l’épouse que Salomon désire, elle renouvelle l’ensemble de la création. Dans cette retraite de lectio divina, le frère Dominique Joseph, bibliste, invite à une lecture spirituelle du livre de la Sagesse de Salomon qui dispose le cœur à recevoir la Sagesse, « amie des hommes » (Sg 1,6). **Infos et inscription** : [[https://fsj.fr/fsj/retraite-lectio-divina-2208/](https://fsj.fr/fsj/retraite-lectio-divina-2208/)](https://fsj.fr/fsj/retraite-lectio-divina-2208/)

mont-rouge@fsj.fr

Le frère Dominique Joseph,fsj, bibliste, invite à une lecture spirituelle du livre de la Sagesse de Salomon qui dispose le cœur à recevoir la Sagesse, « amie des hommes ». Saint-Joseph de Mont-Rouge 20 rue du Château d’Eau 34480 Puimisson Puimisson Montrouge Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T17:30:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puimisson Autres Lieu Saint-Joseph de Mont-Rouge Adresse 20 rue du Château d'Eau 34480 Puimisson Ville Puimisson lieuville Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Departement Hérault

Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puimisson/

Retraite de Lectio Divina – La Sagesse, je l’ai aimée Saint-Joseph de Mont-Rouge 2022-08-21 was last modified: by Retraite de Lectio Divina – La Sagesse, je l’ai aimée Saint-Joseph de Mont-Rouge Saint-Joseph de Mont-Rouge 21 août 2022 Puimisson Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson

Puimisson Hérault