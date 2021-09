Fley Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, Saône-et-Loire Retraite de la Semaine Sainte Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’évènement: Fley

Retraite de la Semaine Sainte Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 11 avril 2022, Fley. Retraite de la Semaine Sainte

du lundi 11 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 à Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont sur inscription

Retraite durant la Semaine Sainte

Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont
Prieuré Notre Dame de Rimont
71390 Fley
France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T07:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T07:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T07:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T07:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T07:00:00 2022-04-16T23:58:00;2022-04-17T07:00:00 2022-04-17T17:00:00

