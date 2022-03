Retraite de la Fraternité séculière de Bretagne-Mayenne Espace Montcalm Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Retraite de la Fraternité séculière de Bretagne-Mayenne Espace Montcalm, 20 mai 2022, Vannes. Retraite de la Fraternité séculière de Bretagne-Mayenne

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Espace Montcalm

**Vivre c’est se rencontrer** Retraite de la Fraternité Franciscaine Séculière Du vendredi 20 mai à 19 h au dimanche 22 mai à 17h **_Comment vivre une converion avec nos frères et soeurs en fraternité_** _Intervenants : Frère Adrian Bacus de la communuauté fransicaine de Cholet et Frère François Lécrivain, ofm_ _Inscription avant le 20 mars_ [_Téléchargez le tract_](https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/bulletin-dinscription-WE-regional-region-Bretagne-Mayenne-2022.pdf) Vivre c’est se rencontrer Espace Montcalm 55 rue Mgr Tréhiou 57000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Espace Montcalm Adresse 55 rue Mgr Tréhiou 57000 Vannes Ville Vannes lieuville Espace Montcalm Vannes Departement Morbihan

Espace Montcalm Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Retraite de la Fraternité séculière de Bretagne-Mayenne Espace Montcalm 2022-05-20 was last modified: by Retraite de la Fraternité séculière de Bretagne-Mayenne Espace Montcalm Espace Montcalm 20 mai 2022 Espace Montcalm Vannes Vannes

Vannes Morbihan