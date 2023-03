Retraite de femmes au coeur du Morvan Mesvres Mesvres Catégories d’Évènement: Mesvres

Saône-et-Loire Mesvres EUR 470 470 Retraite de femmes de trois jours et demi proposée par Séverine Lombard, sophrologue, en collaboration avec Flore, professeur de yoga installée à Autun. Trois jours pour lâcher prise, se déconnecter de la charge mentale du quotidien et s’octroyer un moment privilégié en pleine nature.

Au cœur du parc du Morvan, dans un très beau cadre, un large panel d’activités sera proposé aux participantes. L’essentiel des activités sera centré sur la pratique du yoga encadrée par Flore, de la méditation, des techniques de respiration, de la transmission d’outils pour gérer ses émotions au quotidien ainsi que divers ateliers créatifs (écriture, danse, chant pour celles qui le souhaitent). La bienveillance et le partage seront les maîtres mots de cet événement. Pour qui ?

Toutes les femmes qui ont besoin d’un temps pour elle, qui souhaitent une déconnection et s’adonner à des activités de bien-être. Infos retraite :

Date : Du 23 au 26 Mars

Lieu : Mesvres

Prix : 470€ incluant l’hébergement, 10 repas végétariens préparés par un cuisinier & l’ensemble des activités. severine_lombard@yahoo.fr https://www.severinelombardsophrologue.fr/ Mesvres

