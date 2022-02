Retraite de carême Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 9 mars 2022, Cotignac.

Retraite de carême

du mercredi 9 mars au dimanche 13 mars à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### Cette année, le frère Marie-Vianney nous propose d’approfondir notre chemin de vie avec le Christ. Le carême est une invitation à grandir avec le Christ en avançant avec lui d’une façon plus consciente et plus résolue sur le chemin de notre vie. _Possibilité de rejoindre la session le vendredi soir._ Au Programme : ————– Vie au rythme de la prière des frères (se reporter aux horaires). Deux conférences par jour et activités spécifiques à chaque jour : ### Mercredi 9 mars 10h00 Accueil 10h15 Conférence 11h30 Messe 12h30 Déjeuner 16h00 Conférence 19h30 Dîner Soirée libre – Possibilité de rencontres avec fr.MV ### Jeudi 10 mars 9h30 Conférence 11h30 Messe 12h30 Déjeuner Après-midi au choix : – Pèlerinage à saint Joseph – Parcours des saints – Rencontres personnelles – Confessions 17h30 Conférence 19h00 Dîner ### Vendredi 11 mars 9h30 Conférence 11h30 Messe 12h30 Déjeuner 15h00 Chemin de croix 16h00 Conférence 19h30 Dîner ### Samedi 12 mars 9h30 Conférence 11h30 Messe 12h30 Déjeuner Après-midi au choix : – Pèlerinage à saint Joseph – Parcours des saints – Rencontres personnelles – Confessions 16h00 Conférence 19h30 Dîner 20h30 Réponse aux questions ### Dimanche 13 mars 9h15 Conférence 11h00 Messe 12h30 Déjeuner 14h00 Fin _Les conférences auront lieu à saint Maximilien Kolbe, les repas (en silence sauf déjeuner dimanche) au Foyer de la sainte Famille et les temps de prières à l’église du Sanctuaire._ Parlez-en autour de vous, diffusez ou imprimez : ### [**L’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/Retraite-careme.jpg) Inscrivez-vous directement en remplissant : ### [**Le formulaire**](https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-careme) **************** **Participation financière indicative :** Pour toute la retraite (4 jours en pension complète + 1 repas) : 203€ en ermitage seul ou 175€ en ermitage partagé à deux. Pour les arrivées le vendredi soir : 94€ en ermitage seul ou 80€ en ermitage partagé à deux. _Le prix ne devant pas être un empêchement à votre participation, merci de nous informer par avance._ _Pour rappel : les chambres de moindre confort (lavabo dans la chambre, wc et douches dans la coursive) permettent de réduire un peu le coût_

Sur inscription

En chemin avec le Christ ! Profiter du temps propice du carême pour avancer, à la suite de Jésus

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



