### **”Que veux-tu que je fasse pour toi ?” Lc 18, 41** **Le temps d’une retraite, laissez vous porter et toucher par l’action puissante du Saint Esprit qui console, libère, délivre et guérit.** **Enseignements, écoute personnelle, prières de consolation, de guérison ou de délivrance, veillée de prière, messes…** ### Programme détaillé à venir Parlez-en autour de vous en diffusant ### [**l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/Session-consolation-et-liberation.jpg) Pour vous inscrire, remplissez ### [**le formulaire en ligne**](https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-consolation-et-liberation/) Renseignements : [[foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)](mailto:foyer@nd-de-graces.com) 07 75 21 84 49

Vivre concrètement la miséricorde divine et repartir consolés, délivrés, guéris… Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T15:00:00

