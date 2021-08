Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Retraite charismatique de Pentecôte. Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Retraite charismatique de Pentecôte. Troussures – Notre-Dame de Cana, 4 juin 2022, Troussures. Retraite charismatique de Pentecôte.

du samedi 4 juin 2022 au lundi 6 juin 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

**Vivre la Pentecôte pour être baptisé dans l’Esprit-Saint** [https://www.stjean-troussures.fr/retraites-charismatiques,vivre-la-pentecote-pour-etre-baptise-dans-esprit-saint,3139,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/retraites-charismatiques,vivre-la-pentecote-pour-etre-baptise-dans-esprit-saint,3139,e.html) 04/06/2022 – 10:00 > 06/06/2022 – 17:00 Ouvert cette année particulièrement aux personnes désirant découvrir la vie charismatique avec des temps de louange et la prière des frères. Retraite de Pentecôte, par le père Sébastien-Marie, les frères du prieuré, et des laïcs. Prédicateur: Frère Sébastien Marie

Sur inscription

Vivre la Pentecôte pour être baptisé dans l’Esprit-Saint, avec Frère Sébastien-Marie. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T10:30:00;2022-06-06T17:00:00 2022-06-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures