Retraite aux flambeaux 2021-07-14 – 2021-07-14 Salle du lac (lieu de rassemblement) Lac aux Ramiers

Vernoux-en-Vivarais Ardêche

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Les familles sont invitées à venir déambuler au bord du Lac aux Ramiers avec des lampions multicolores. Joie et émerveillement des enfants seront forcément au rendez-vous ! Matériel fourni. dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Vernoux-en-Vivarais
Salle du lac (lieu de rassemblement) Lac aux Ramiers