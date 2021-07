Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Retraite aux flambeaux Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines

Retraite aux flambeaux Nouans-les-Fontaines, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nouans-les-Fontaines. Retraite aux flambeaux 2021-07-13 22:30:00 – 2021-07-13 00:30:00

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Le rassemblement pour la retraite aux flambeaux, aura lieu devant la mairie. Il sera distribué aux participants un bracelet lumineux.

La commune proposera, pour clôturer cette manifestation, un pot de l’amitié au Namasté Café de monsieur Karki Suman. Le rassemblement pour la retraite aux flambeaux, aura lieu devant la mairie. Il sera distribué aux participants un bracelet lumineux.

La commune proposera, pour clôturer cette manifestation, un pot de l’amitié au Namasté Café de monsieur Karki Suman. Le rassemblement pour la retraite aux flambeaux, aura lieu devant la mairie. Il sera distribué aux participants un bracelet lumineux.

La commune proposera, pour clôturer cette manifestation, un pot de l’amitié au Namasté Café de monsieur Karki Suman. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Étiquettes évènement : Autres Lieu Nouans-les-Fontaines Adresse Ville Nouans-les-Fontaines lieuville 47.13628#1.29809