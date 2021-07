Bonny-sur-loire Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire Retraite aux Flambeaux, feu d’artifice Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

Retraite aux Flambeaux, feu d’artifice Bonny-sur-Loire, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bonny-sur-loire. Retraite aux Flambeaux, feu d’artifice

le mercredi 14 juillet à Bonny-sur-Loire

Au programme des festivités du 14 juillet : de 15h30 à 17h30 jeux pour les enfants square Legendre. Défilé, Retraite aux flambeaux et feu d’artifice au stade offert par la municipalité. Festivités du 14 juillet à Bonny-sur-Loire. Bonny-sur-Loire 29 grande rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T15:30:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-14T21:30:00 2021-07-14T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonny-sur-Loire Adresse 29 grande rue, Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire lieuville Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire