Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice

Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice, 16 juillet 2022, . Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice

2022-07-16 22:15:00 – 2022-07-16 02:00:00 Départ Place Mado Robin puis déambulation dans les rues d’ Yzeures-sur-Creuse pour finir le parcours sur les bords de la Creuse où un spectacle pyrotechnique sera donné.Vous pourrez prolonger la soirée avec le traditionnel bal populaire. Départ Place Mado Robin puis déambulation dans les rues d’ Yzeures-sur-Creuse pour finir le parcours sur les bords de la Creuse où un spectacle pyrotechnique sera donné.Vous pourrez prolonger la soirée avec le traditionnel bal populaire. Départ Place Mado Robin puis déambulation dans les rues d’ Yzeures-sur-Creuse pour finir le parcours sur les bords de la Creuse où un spectacle pyrotechnique sera donné.Vous pourrez prolonger la soirée avec le traditionnel bal populaire. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville