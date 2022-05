Retraite aux flambeaux – feu d’artifice

2022-05-26 – 2022-05-26 Le Comité des Fêtes de la commune met en place une retraite aux flambeaux au départ de la mairie. Cette balade nocturne sera suivie par un feu d'artifice tiré depuis le Domaine Départemental. Un moment à ne surtout pas manquer alors n'hésitez pas !

